Sandra Kubicka i Baron przechodzą kryzys na wakacjach?! "CHCĘ JUŻ DO DOMU"

Sandra Kubicka i Baron przechodzą kryzys? Internauci martwią się o parę

Sandra i Baron wybrali się na Seszele wspólnie, para wciąż przebywa więc w tym samym hotelu. Wygląda jednak na to, że - przynajmniej w ostatnich dniach - celebryci spędzają czas nieco inaczej. W środę na InstaStories muzyka pojawiło się na przykład wiele ujęć wykonanych podczas spacerów w okolicy wybrzeża oceanu. Juror "The Voice" nie musiał oczywiście udostępniać nagrań z przechadzki po plaży w czasie rzeczywistym, warto jednak dodać, że podobne ujęcia nie pojawiły się na profilu Kubickiej. W czasie, gdy Baron opublikował relacje z plaży, celebrytka podzieliła się z fanami nagraniem z łóżka. Na wspomnianym wideo Kubicka pokazała się ze specjalnym filtrem, który w ramach "przewiduje", co spotka użytkowników w 2023 roku. Biorąc udział w instagramowej zabawie, Sandra dowiedziała się, że w nadchodzącym roku "ktoś wyzna jej swoją miłość". Widząc wspomniane hasło, celebrytka skomentowała krótko:

Sandra Kubicka ma "gorszy okres w życiu". Fani zaniepokojeni

Nie był to pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy celebrytka sygnalizowała fanom, że przechodzi obecnie nieco gorszy okres. Gdy w zorganizowanym niedawno Q&A jeden z internautów zapytał Kubicką, czy cieszy ją wyjazd na Seszele, ta nie ukrywała, że wolałaby... wrócić do Polski.

Niestety w ogóle nie odpoczęłam i codziennie mam stresy. Miałam 4 ataki paniki podczas 9 dni... A to już mój rekord. Pogoda też nie dopisała. Chcę już do domu - wyznała.

W czwartek Kubicka zameldowała się na Instagramie tuż po przebudzeniu, z uśmiechem ogłaszając: "Dzisiaj wracam do domu". Następnie celebrytka pokazała obserwatorom ujęcia panoramy Seszeli, rozprawiając na temat dużego odpływu i zastanawiając się, czy nie zwiastuje on znacznego załamania pogody. Czas pokazał, że miała sporo racji - niedługo później w miejscu jej wypoczynku zaczęło padać. Baron w czwartek również zakomunikował fanom, że jest to ostatni dzień jego wakacji. Tuż przed wyjazdem muzyk po raz kolejny postanowił wybrać się na plażę. Wiele wskazuje na to, że tym razem również nie towarzyszyła mu Kubicka.