Sandra Kubicka zapewnia: "Nie mam konfliktu z Blanką Lipińską. Nie rozbiłam jej związku ani NIE ODBIŁAM JEJ FACETA"

Wiedźma 🧙‍♀️ 5 min. temu

Dobra dobra które/którzy z Was obserwują z ukrycia ex swojego chłopaka? Wystarczy mi Wasz like 😈😈😈 Czy to IG czy to Facebook lubicie słuchać plotek na ich temat?