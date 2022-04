Sandra Kubicka wbija szpilę Blance Lipińskiej: "Też kiedyś NIE POTRAFIŁAM SIĘ POGODZIĆ z rozstaniem"

Jddjjd 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Hahaha oj oj Blankę zaboli, ale sandrunia to dopiero jest naiwna dziewucha, ona żyje w jakiś wyimaginowanym świecie i myśli że ona jest jego największą i ostatnią miłością. Blanka chociaż twardo stąpa po ziemi. A tak na marginesie jak on może się aż tak podobać tym kobietom, przecież ani on męski ani osobowości ciekawej nie ma, jest takim wymoczkiem nieciekawym że ja naprawdę nie wiem, jak te kobiety za nim aż tak latają do tego niestały w uczuciach dramat xd