Blanka Lipińska wyciąga wnioski z relacji z Baronem: "Teraz jestem MĄDRZEJSZA! Nie ma między nami przyjaźni"

Jako że Blanka szykuje się do wejścia na plan filmu o "pisarce i gitarzyście", przy ostatnim spotkaniu nie mogliśmy nie zapytać o to, czy projekt ma być swego rodzaju zemstą. Na pytanie, czy czuje się skrzywdzona przez Barona, Lipińska odpowiedziała naszemu reporterowi w sposób następujący:

Ja czuję, że ta relacja była gigantyczną lekcją dla mnie, która mnie bardzo dużo nauczyła i ja jestem bardzo wdzięczna za tę lekcję. Nie postrzegam już relacji na zasadzie porażek, albo krzywdzenia, tylko lekcji, która musiała się odbyć w danym czasie, to mnie bardzo dużo nauczyło. Nie wiem, czy to akurat kwestia tego, że to był Baron, czy gdyby to był Zdzisiek Kowalski, to by było tak samo. Natomiast jestem mądrzejsza.