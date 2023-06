Anna Lewandowska w objęciach Roberta Lewandowskiego pozdrawia z nocnej imprezy na plaży w Barcelonie: "AMAZING" (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że marzyła o tym, by mieszkać w Barcelonie. To właśnie fit karateczka miała przekonywać "Lewego", by jednak zdecydował się zmienić klub na FC Barcelonę. Czas pokazał, że wszystko potoczyło się po myśli Ann i dziś gwiazda może cieszyć się życiem wśród hiszpańskiej społeczności.