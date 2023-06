10 lat małżeństwa Lewandowskich: od karaluchów w kuchni do WIELOMILIONOWEGO imperium (ZDJĘCIA)

Anna 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Jak się ma prawie 700 ml na koncie to pieniądze nie są najważniejsze, mój bardzo bogaty szef mówi dokładnie to samo, zresztą było widać podczas dzielenia premii z naszych podatków od p. Morawieckiego jak to pieniądze nie są ważne. Nudne już są te teksty bogaczy. Niech zostawią sobie po 100 tys na czarną godzinę, kupią M4 w bloku a resztę niech oddadzą biednym. Nie ma szans, lubią pieniądze, przepych i sławę. A swoją drogą przestańcie po każdej porażce polskiej reprezentacji a szczególnie RL pisać jak to było im ciężko i jak się kochają. Co przegrany mecz to zaczyna się ocieplanie wizerunku. Na zmianę, raz Anna w dziurawych butach bez pomarańczy, raz Robson, jego 1200 zł i wczesne odejście ojca... Nudy