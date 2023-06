Anna Lewandowska wprawia fanki W OSŁUPIENIE, prezentując ciało w połyskującym bikini: "Potrafisz motywować" (FOTO)

Aga 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No niestety straciła na urodzie i piszę to bez żadnych uszczypliwości, majstruje przy twarzy i wygląda niekorzystnie. Kiedyś była nawet niebrzydka. Figura🙄taka sobie, ni to chłopiec ni dziewczynka.Wolę swoją, chociaż też nie jestem idealna😏