Anna Lewandowska wspomina swój wielki dzień, pozując w SUKNI ŚLUBNEJ: "Aż łezka się w oku kręci" (FOTO)

Anna Lewandowska podbija rodzimy show biznes już od wielu lat, a jej życiem u boku Roberta Lewandowskiego żyje niemal cała Polska. Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to para stanęła na ślubnym kobiercu już niemal 9 lat temu. Od tego czasu wspólnymi siłami budowali medialne imperium, a reszta jest już historią.

Na co dzień Anna Lewandowska i jej mąż mieszkają poza granicami kraju, jednak bywają w Polsce dość często, głównie w celach towarzyskich oraz czysto biznesowych. Teraz żona Roberta Lewandowskiego znów zjawiła się w kraju i przy okazji wizyty w Warszawie wpadła odwiedzić dobrego znajomego, któremu wiele zawdzięcza.

Na Instastories Lewej pojawiła się relacja z jej wizyty w salonie projektanta Macieja Zienia, którego miała okazję poznać już wiele lat temu. To on bowiem projektował suknię ślubną, którą Ania założyła w dniu ślubu z Robertem. Trenerka wybrała wówczas jedną z jego kreacji spośród dostępnych wariantów i prosiła o dostosowanie do jej potrzeb.