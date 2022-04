Robert Lewandowski na szczycie rankingu "najbardziej wpływowych osób w internecie"! OGROMNE spadki zaliczyły Kurdej-Szatan i Rozenek...

mon 37 min. temu zgłoś do moderacji 140 3 Odpowiedz

Ja nie obserwuję nikogo, ale jeszcze zrozumiem obserwowanie sportowca, bo on może być idolem, jakimś wzorem. Ale ludzie którzy obserwują rozenki, szatany itp. to chyba jakieś ameby umysłowe. Co te osoby mają do zaoferowania poza sztucznie wykreowanymi idealnymi fotkami?!