Robert Lewandowski POKONAŁ Annę w rankingu "najbardziej wpływowych osób w internecie"! Jessica Mercedes dopiero na 97. miejscu...

Ewka 22 26 min. temu

Rok nauki zdalnej i widać kogo młodzież i dzieci obserwują...sama patologia, tylko wygląd, Alko i hajs..współczuję rodzicom.gdy byłam dzieckiem *rocznik 90 to influencerami byli sportowcy i piosenkarze .jako dziecko nie spałam do 2 w nocy czekając na grammy czy Oskary, olimpijczyków oglądałam przed szkołą gdy ktoś mnie pytał kim chcesz być to padały różne zawody ale nigdy nie pomyslalabym że parę lat później dzieci głównie będą chciały być influencerami .To jest porażka naszych czasów