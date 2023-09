Anna Lewandowska ZABIERA GŁOS i apeluje do KOBIET, żeby poszły na wybory: "Nie zostańcie tego dnia W DOMU" (WIDEO)

Anna Lewandowska wystosowała apel. Zwróciła się do kobiet

Gwiazda zwróciła się też bezpośrednio do kobiet, by ruszyły za miesiąc do urn i dołożyły swoją cegiełkę, by zmienić nastroje panujące w państwie.

Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują - ciągnęła. 15 października przez jeden dzień to my będziemy mieć realną władzę, bo wybory to wielkie święto demokracji. Nasze święto. Dlatego jeszcze raz proszę i apeluję, szczególnie do kobiet: Nie dajcie się zniechęcić. Nie zostańcie tego dnia w domu. Ja tym razem będę głosować w Barcelonie, ale to też żadna przeszkoda. Zachęcam każdego, kto będzie wtedy za granicą, żeby oddał głos. To nic trudnego - dodała na koniec.