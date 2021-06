Anna Lewandowska zabroniła dawać córkom prezenty. "Babcie NIE POWINNY się do tego stosować"

Opos 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Ja też babciom swoich dzieci najchętniej bym zakazała. To prawda, że liczy się gest i to miłe, kiedy przychodzą z jakimiś upominkami dla dzieci, ale tych kilogramów plastiku, piłek, klocków, już nie ma gdzie trzymać. I co okazja to ta sama śpiewka- kolejne pudło z klockami albo piłkami, które się potem oddaje innym. Bez sensu. Wolałabym, żeby przyszły same z siebie raz na jakiś czas, żeby się pobawić z wnuczkami chwilę... Zamiast co trzy miesiące znosić worki z prezentami i znikać...