Anna Lewandowska ujawnia, że jej córki NIE DOSTAŁY prezentów urodzinowych: "Zależy mi, żeby nie żyły W NADMIARZE"

Okazuje się, że choć Lewandowscy mają miliony na koncie, starają się nie rozpieszczać córek. W wywiadzie dla "Party" Anna zdradza, że poprosiła babcie, by na przyjęcie urodzinowe dziewczynek przyszły... bez prezentów.

Zależy mi, żeby córeczki nie żyły w nadmiarze - wyjaśnia milionerka. (...) Klara jest bardzo wrażliwą dziewczynką i kolejne przedmioty to dla niej nowe bodźce. Niekoniecznie potrzebne.

W Monachium zaczęłam sprzątać w szafach i przyjęłam zasadę, że jeśli chcę mieć nową rzecz, to muszę oddać dwie stare. To sprawiło, że czuję się szczęśliwsza. Lubię rozdawać swoje ubrania. Tego samego uczę córki. Klara też ostatnio robiła porządki, wybrała ulubione ciuszki i zabawki, a reszta powędrowała do znajomych i potrzebujących dzieci.