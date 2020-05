Anna Lewandowska żegna Roberta, wręczając mu zapas jedzenia "BY ANN" (FOTO)

Niestety, sielanka Lewandowskich nie potrwa zbyt długo, ponieważ, jak poinformował Fakt, w związku ze zbliżającymi się rozgrywkami Bundesligi, które zostały zaplanowane na 16 maja, świeżo upieczony tata Laury musi przenieść się do hotelu, by poddać się kwarantannie.

Jak wyjaśnia tabloid, przymusowa izolacja w hotelach dla piłkarzy to jeden z warunków, by zawodnicy mogli wrócić do rozgrywek Bundesligi.