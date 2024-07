Anna Lewandowska zmyła cały makijaż. Potem pokazała, jak dorysowuje sobie PIEGI (WIDEO)

Anna Lewandowska u boku swojego męża zyskała miano jednej z najpopularniejszych polskich WAGs. Trenerka fitness świadomie wykorzystała to do budowania własnej marki osobistej i zebrała grono ponad pięciu miliona obserwatorów na Instagramie.

Lewandowska pozostaje w kontakcie z fanami, z którymi dzieli się szczegółami życia prywatnego, ale i zachęca do wprowadzania zdrowych nawyków. Ostatnio odezwała się głównie do damskiej części publiczności, prezentując się bez makijażu .

Anna Lewandowska pokazała się bez makijażu

Żona Roberta Lewandowskiego często dzieli się z fanami kadrami z treningów, zatem jej widok w wersji no make up nie należy do bardzo rzadkich. Nie oznacza to jednak, że nie wzbudza nim sporych emocji. Tym razem trenerka fitness opublikowała nagranie, na którym zaprezentowała swój makijaż w letnim wydaniu, na którego potrzebę dorysowała sobie... kilka piegów. Fani zwrócili uwagę na jej naturalną odsłonę, pokazaną na samym początku rolki.