Anna Lewandowska posyła Robertowi czułe spojrzenia i publikuje nowy kadr z córkami. Do kogo bardziej podobne są Klara i Laura? (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska bawiła się niedawno z Robertem we Francji, gdzie brylowali na urodzinach Pawła Marchewki. Po powrocie z głośnej imprezy na piłkarza spadło widmo skandalu dotyczące rzekomych nieprawidłowości związanych z uzyskaniem tytułu magistra. Prawnik sportowca wydał już w tej sprawie oświadczenie, deklarując, że choć Lewandowski został powołany na świadka, to nie ma on nic do ukrycia.