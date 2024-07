Afera wokół edukacji Roberta Lewandowskiego. "Kupił dyplom w prywatnej uczelni". Jest ODPOWIEDŹ osoby z otoczenia piłkarza

Do grona osób, który miały kontakt z kanclerzem Zbigniewem D. ponoć należy między innymi Anna Lewandowska. Do takich informacji dotarł portal Onet. To właśnie ona w trosce o przyszłość męża miała go namówić do zdobycia licencjatu na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, a następnie Uczelni Nauk Społecznych (rektorem była żona Zbigniewa D. - Urszula). Wszystko po to, aby w przyszłości mógł dostać się do szkoły trenerskiej. Warto przypomnieć, że Robert Lewandowski wówczas kończył wieloletnie studia w Warszawie oraz rozwijał karierę w reprezentacji, a to oznacza, że jego grafik był bardzo napięty.