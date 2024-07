TYLKO NA PUDELKU: Tak Anna i Robert Lewandowscy zachowywali się na urodzinach Pawła Marchewki. "Czułe gesty" (ZDJĘCIA)

PHateTiC!!! 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajnie serio, TYLKO PO CO SIE TYM CHWALĄ I SZPANUJĄ ??? gdyby to była naprawde fajne i SZCZERE to zachowali by to dla siebie nawzajem, dla rodziny, dla związku... a tak widać tylko POZERSTWO i parcie na szkło... ŻAŁOSNE!!!