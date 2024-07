TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz o urodzinach MILIARDERA Pawła Marchewki: "Kwintesencja szału i obłędu, nikt tego nie przebije"

Impreza była niewątpliwie kwintesencją szału i obłędu i myślę, że długo po niej nikt jej nie przebije pod względem spektakularności. Oczywiście na taką imprezę potrzebny jest ogromny budżet, ale nie tylko, bo pieniądze można wydać ogromne, ale bez efektu. Natomiast tu, ta impreza była przemyślana "od a do z" , przygotowywana wiele miesięcy, zresztą robiła to ta sama agencja, która robiła mi ślub. Wiem i znam ich jakość, doświadczenie, ale nie tylko. Paweł i Ola chcieli zrobić swoim gościom ogromną niespodziankę i zrobili. To się czuło i to było widać - powiedziała.

Joanna Przetakiewicz o urodzinach Pawła Marchewki: To było baśniowe, magiczne, cudowne, piękne, romantyczne

Oczywiście zespół Black Eyed Peas był wspaniałą niespodzianką i zrobił absolutny szał, tym bardziej że grają same przeboje i wszyscy chcą do nich tańczyć, ale na przykład to, że tytuł imprezy był "Księżycowy" i nagle taki wielki balon, który był dmuchany przez wiele godzin za bardzo dużym budynkiem, tak żeby nikt tego nie widział. I nagle wspaniale wzniósł się w niebo i stworzył najbardziej baśniowy i magiczny efekt, jaki można sobie było wyobrazić. To nie było EFKECIARSKIE, to było EFEKTOWNE i spektakularne ponad miarę. Myślę, że mało kto wyobrażałby sobie coś takiego wcześniej. To było baśniowe, magiczne, cudowne, piękne, romantyczne. I to, że wszyscy nagle zaczęli robić wideo, to, że wszyscy nagle się zebrali i zobaczyli coś, co nie było oczywiste tak jak sztuczne ognie, czy nawet koncert. Koncert lepszy lub gorszy, ale jest czymś, co już wszyscy widzieliśmy w lepszej lub gorszej formie, natomiast to był moment, który autentycznie był magią, był trochę jak spełnieniem marzeń. A poza tym wszystkie przemówienia gości i życzenia były absolutnie od serca, szczere, prawdziwe - słyszymy.