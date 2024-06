Peszko ujawnia kulisy wieczoru kawalerskiego Lewandowskiego we Francji: "Robert nie mógł poszaleć tak, jakby chciał"

Kulisy wieczoru kawalerskiego Roberta Lewandowskiego

Lewandowski był już dużą gwiazdą, ale nikt z nas nie pomyślał, żeby wyczarterować prywatny samolot i na Lazurowe Wybrzeże polecieliśmy regularnymi liniami. Co prawda on, ja i Szczęsny weszliśmy na pokład terminalem VIP, ale i tak nie udało się nam uniknąć ogona - czytamy.

Niezastąpiony okazał się Marcin Kulczyk, który jest nie tylko przyjacielem, ale również ochroniarzem Roberta Lewandowskiego. Jak wspomina Sławomir Peszko, to on kazał zatrzymać samochód, gdy tylko zobaczył, że w drodze z lotniska do hotelu tuż za nimi jedzie auto z paparazzo. Ochroniarz piłkarza wyskoczył na ulicę i zastawił pojazd, aby reszta gości mogła spokojne jechać dalej. Ich pierwszym przystankiem we Francji został jednak fast food.