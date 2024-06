Heidi Klum trzymała kciuki za Roberta Lewandowskiego w meczu z Francją. Opublikowała w sieci kadr z piłkarzem! (FOTO)

Ta lubiąca mł... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie on się nie podoba z wyglądu.Chyba przez to że jest starszy jakoś mnie nie kręci.Ja wolę młodych facetów i nic na to nie poradzę że tacy mnie kręcą najbardziej.Sama mam młodego faceta i on mnie bardzo kreci pod względem fizycznym.Chemia fizyczna jest bardzo ważna w związku .Jak facet nie będzie kręcił kobietki to ona może zdradzić i to samo idzie w drugą stronę i nie gadajcie mi takich głupot że to się nie liczy chemia fizyczna bo to się bardzo liczy i czasami bardziej niż komunikacja no nawet jak się pokłócą to mogą się łatwiej pogodzić jeżeli jest silna chemia fizyczna między nimi.A co to za życie z kimś kto nas nie pociąga co chwyci za ręce nic nie poczujecie i co będziecie o pogodzie rozmawiać jak chemii brak??przecież to nie musi chodzić o sex jak się wam wydaje.Moze po prostu chodzić o proste formy bliskości fizycznej jak pocałunek przytulenie i jeżeli zaiskrzy to chemia i trzeba w tym zostać a jak nie to trzeba się pożegnać.Bez chemii fizycznej związku nie zbudujecie drogie Panie.Jak chcecie starego bogacza co kasę przyniesie i to czy was kręci się nie liczy to ok tylko potem nie płaczcie że sexik był i się meczylyscie bez chemii fizycznej.Dla mnie starsi faceci są nie pociągający pod względem fizycznym i janic do nich nie czuje nie kręcą mnie i tyle.Mlody facet to młode ciało gładkie zadbane młody to romantyzm czułość adrenalina a nie jakieś dziadki sztywne nuda i monotonia a potem zdrady macie romanse przez tą wasza nudę.Mnie x moim nigdy nudno nie jest bo on jest !lody i zapewnia mi atrakcje .No i doznania fizyczne są a to jest bardzo ważne.Mie oszukujmy się.Doskonale wiecie że w większości przypadków starsze babki biorą młodych facetów żeby sobie dobrze zrobić w bliskości fizycznej.Przeciez wiecie że tak jest bo przecież o kasę nie chodzi bo jaka kasę może mieć młody facet.Po prostu o bliskość fizyczna chodzi.Jak kobieta jest uczuciowa romantyczka to często bierze młodego bo on ma młode ciało i da doznania a dziadki to nudziarnia i zero seksapilu