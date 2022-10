Anna Lewandowska znów lansuje się w Paryżu, tym razem wystrojona w Louis Vuitton. Torebka kosztowała fortunę... (ZDJĘCIA)

Naczelna polska fitcelebrytka z modowym zacięciem szykowała się do wielkiego wyjścia od samego rana. Na jej instagramowym profilu zamieszczono krótki klip, na którym w rytm francuskiej piosenki Ania wygina się przy otwartym oknie, balansując w dłoni filiżankę kawy . Do pełni paryskiej ekstazy brakowało co prawda nonszalancko ułożonej na stole bagietki i zawieszonego na wieszaku beretu, ale tym razem przymkniemy na to oko.

Chwilę później mogliśmy już podejrzeć, jak Ania prezentowała się świeżo po wizycie u stylisty fryzur, no i przyszła wreszcie pora na pokaz. "Lewa" wybrała niezawodne czarne kozaczki do kolana, do tego pasiastą mini i czarny kuferek ze złotymi zdobieniami. Naturalnie od Louis Vuitton. Sama tylko sukienka kosztowała 11 tysięcy złotych. Torebka to natomiast koszt rzędu 20 tysięcy złotych. Niestety, nie wiemy, czy zawiązała w Paryżu jakieś światowe znajomości, ponieważ jeszcze się nimi nie pochwaliła. Fotografowie pracujący na imprezie póki co też jeszcze nie uchwycili Ann swoimi obiektywami.