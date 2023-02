Anna Małysa oskarża "Farmę" o MANIPULACJĘ: "Wycięli fragmenty programu! Blokują moje komentarze"

O przygodach Anny Małysy z programem Farma pisaliśmy już przed paroma dniami. Uczestniczka show, jak mało kto podzieliła widzów. Niektórzy zarzucili jej stosowanie manipulacji na innych uczestnikach w celu zapewnienia sobie głównej wygranej. Przede wszystkim publiczność martwiła się o Gabriela , który wyraźnie zbliżył się do Małysy w trakcie nagrań do programu.

Anna Małysa oskarża producentów "Farmy" o manipulację

Muszę coś wyjaśnić. Muszę, bo się uduszę. Składanie języka wcale nie było moim talentem. To był mój pre-talent. Nie wiem, czemu to nie zostało pokazane . Mówiąc szczerze, jestem całkiem… rozczarowana. Moim prawdziwym talentem było… testowanie mleka - wyjaśniła na TikToku Małysa.

Swoje wątpliwości co do ostatecznej formy odcinka dziewczyna podniosła na oficjalnych profilach Farmy. Problem w tym, że jej możliwość komentowania miała ponoć zostać ograniczona przez osoby zarządzające mediami społecznościowymi Polsatu.

Internauci stają w obronie Anny Małysy z "Farmy"

Talent do manipulacji, jak widać po wielu komentarzach pasujących do "wytycznych" wysoce rozwinięty; Nie ma to, jak blokować komentarze i ograniczać widoczność; Ciężko uwierzyć, że ktoś jeszcze ogląda ten program - burzyli się instagramowicze.