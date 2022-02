"Farma". Marcelina Zawadzka wzrusza się do łez krowim porodem: "To jest CUD" (WIDEO)

Rob 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ten program jest bez sensu niby mieszkają na farmie i skarżą się ze nie mają co jeść i jedzą same warzywa a po ogrodku latają gęsi. Po czym Marcelina przynosi im… kiełbasę! To oni myślą ze z czego ta kiełbasa jest? Z marchewki? Zwierzątka tiu tiu opiekują a potem jedzą mięso i udają ze to co tam biega za oknem to nie jest do jedzenia, typowa w dzisiejszych czasach hipokryzja