Marcelina Zawadzka promuje nowy show "FARMA": "Babcia nauczyła mnie DOIĆ KROWY" (ZDJĘCIA)

We wrześniu informowaliśmy, że prezenterka otrzymała propozycję współprowadzenia nowego show pt. "Farma". Program ruszy 17 stycznia i będzie się realizowany w opuszczonym siedlisku położonym w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej.

Kocham wieś. Szczerze mówiąc, bliżej jest mi do wsi, niż do dużego miasta. Całe dzieciństwo spędzałam w domku w lesie w Borach Tucholskich, bez luksusów, w dość surowych warunkach. Do tej pory jeżdżę tam tak często, jak tylko mogę.