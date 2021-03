Anna Maria Sieklucka o nominacji do Złotych Malin: "Nieważne, jaką ten film ma wartość artystyczną, BARDZO SIĘ CIESZĘ!"

No przecież wiem, że ten, co stoi obok... - kontynuowała Sieklucka. Wiesz co, Ty robisz zawsze takie... W ogóle nie będę mówić, że podchu... Ale Ty zawsze, kochany robisz, takie wiesz, takie małe... podmalinki! Ja teraz jestem nominowana do Maliny za najgorszą aktorkę... - nawiązała niespodziewanie do "sukcesu", którym cieszyła się ostatnio na Instastories Lipińska.

No właśnie chciałam to powiedzieć! - wtórowała mu podekscytowana Anna. Słuchajcie, przepraszam Was najserdeczniej, ale gdybyście wiedzieli, z kim ja jestem nominowana... Niech sobie wszystkie pismaki piszą: "No kurcze słuchaj, jestem nominowana z Hillary Swank, Katie Holmes..." - ekscytowała się, a Góral i Dowbor zgodnie stwierdzili, że jej zazdroszczą.

Uważam szczerze, jakkolwiek to zostanie odebrane, czy dobrze, czy źle... Bardzo się cieszę... Nieważne, jaką ten film ma jakby wartość artystyczną, naprawdę, przysięgam Wam, to jest nieważne. Ja wiem, że to jest nagroda antyoscarowa, ale powiem Wam z głębi swojego serca... - kontynuowała ewidentnie niemogąca przejść do sedna Sieklucka. To jest pierwszy w historii polski film, który ma aż siedem nominacji do Złotych Malin, czyli "anty Oscarów" i uważam, że trzeba mieć ogromny dystans... Ja nie przyjmuję tego jako coś "o Jezu, Boże", to jest jakaś zła sytuacja dla nas... Nie, bo ci ludzie wszyscy nie zdają sobie sprawy z tego w pewnym sensie, jaki to jest dla nas, i mówię to w ogromnym cudzysłowie, ogromnym podkreślam, żeby zaraz się pismaki wiesz, nie rozpisały, jakie to jest ogromne w cudzysłowie wyróżnienie - zachwycała się "wyróżnieniem" 28-latka.