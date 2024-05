Anna Markowska o wydawaniu bajońskich sum na ubrania: "Jak podobają mi się buty za 7 tysięcy złotych, to sobie odłożę i je kupię"

Anna Markowska o modowych zakupach

Relacja z showmanem pomogła jej popularności. Niedoszła top modelka może obecnie cieszyć się zaproszeniami na warszawskie bankiety i współpracami reklamowymi na Instagramie. Cierpliwie udziela też wywiadów na ściankach. Ostatnio w rozmowie z Plejadą wróciła wspomnieniami do włoskich zakupów w towarzystwie Dawida Wolińskiego .

Zakupy z Dawidem, który się na modzie zna jak nikt inny i ma to wyczucie - jest projektantem, więc czuje modę - to przyjemność - przyznała.

Dodała też, że sama nie przepada za długimi godzinami spędzanymi w galeriach handlowych. Jej zakupy często kończą się po wejściu do pierwszego sklepu.

Ile Anna Markowska wydaje na ubrania?

Odniosła się też do bajońskim sum, jakie Woliński wydaje miesięcznie na ubrania. Jak zdradził, w jego przypadku jest to około 10 tys. euro. Markowska zapewnia, że ma bardziej ekologiczne i ekonomiczne podejście do kompletowania garderoby.