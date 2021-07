Anna Mucha brnie w AFERĘ OSTRYGOWĄ. Twierdzi, że informowała kelnera o problemach z owocami morza

Od czwartku media showbiznesowe żyją dramatem Anny Muchy , która wybrała się na ekskluzywną kolację do najdroższej restauracji w Polsce tylko po to, aby zapłacić 700 złotych i rozczarować się miałkim smakiem dań i "bardzo średnimi ostrygami". Swoje żale celebrytka wylała rzecz jasna na InstaStories. Jeśli wierzyć natomiast właścicielce restauracji, aktorka nie zgłaszała żadnych problemów obsłudze. Co więcej, pytana, czy wszystko jest w porządku, odpowiadała ponoć, że dania jej smakują . Na koniec posiłku poprosiła jeszcze o fakturę.

Dobra rada: jeśli ma się zastrzeżenia co do jakości jedzenia w restauracji, to się to zgłasza bezpośrednio do managera czy szefa kuchni, gdy jest się w tej restauracji. Takie żałosne wywody po jakimś czasie w mediach społecznościowych są na bardzo niskim poziomie i pokazują tylko, że nie masz klasy i nie wiesz, jak się powinno zachować podczas wizyty w restauracji. Nieważne, czy się płaci 50 złotych, czy 700. Twoje zachowanie to taka "typowa Karen" - napisała wyraźnie rozjuszona instagramowiczka.