Anna Mucha stała się obiektem HEJTU za to, że uratowała życie szarakowi. "Ludzie z głodu umierają, a ty króliczka będziesz leczyć"

Na środku drogi znaleźliśmy to maleństwo... - mówiła Mucha. Ja nie znalazłam, bo ja byłam zajęta. Kuba znalazł to maleństwo. Ma niestety przetrąconą, połamaną nóżkę. Było zupełnie samo i siedziało na środku drogi i tak wyglądało dosyć nieszczęśliwie. Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy, że zgarnęliśmy maleństwo, ale zgarnęliśmy maleństwo i jedziemy z nim do weterynarza... Jedziemy teraz do weterynarza, żeby weterynarz opatrzył maleństwo i już wiemy, że możemy zabrać maleństwo do naszego pana. W końcu jest to pałac, więc znajdzie się dla niego miejsce.