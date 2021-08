Dramat Anny Muchy: Musiała zjeść PARÓWKĘ na wakacjach, bo restauracje były zamknięte... (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni lat Anna Mucha niepostrzeżenie wyrosła na jedną z największych skandalistek w polskim show biznesie. Aktorka systematycznie wywołuje kolejne sensacje, o których rozpisują się później portale plotkarskie. Chyba największy medialny skandalik, jaki w ostatnim czasie udało się wywołać celebrytce, to słynna już afera ostrygowa . "Bardzo średnie ostrygi" i "przesuszona ryba" za 700 złotych długo jeszcze były tematem powszechnej dyskusji.

Po kilku wyjątkowo intensywnych tygodniach Ania postanowiła nieco odetchnąć od "smutnej, szarej rzeczywistości". Wybrała się więc z ukochanym Wonsem na wakacje, nie zdradzając jak do tej pory miejsca urlopu.

Niestety w chwili, gdy aktorka wylądowała już na miejscu, jej humor wyraźnie się popsuł. Nie dość, że pogoda znacznie odbiega od tej, jaką Ania sobie zażyczyła, to jeszcze z niewiadomych względów Mucha i Wons nie mogli znaleźć żadnej otwartej restauracji. Jej dobroduszny ukochany postanowił więc wybrać się do lokalnego marketu i zakupić dla ukochanej parówki.

Miało być tak pięknie, miały być wycieczki - powiedziała Ania. Zjechaliśmy już trochę. Ale teraz szukamy jakiegoś jedzenia, ale tu ta cholerna siesta. Nie wiem, czy covid, czy to wakacje, czy o co chodzi, ale wszystko pozamykane. Ja spałam dziś 3 godziny i jestem nieprzytomna, nie wiem, jak się nazywam, wygląda na to, że uratuje nas teraz najprawdopodobniej super market. Kupimy po parówce.