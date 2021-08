Anna Mucha do internautki, która skrytykowała makijaż zrobiony przez córkę: "JESTEŚ GŁUPIĄ KOBIETĄ"

Ula 56 min. temu zgłoś do moderacji 273 5 Odpowiedz

No ale internautka naprawdę jad wylala. Dlatego śmieszą mnie wszystkie śmieszne akcje "dziewuchy dziewuchom" czy "wszystkie jesteśmy siostrami" bo kobieta kobiecie zawsze będzie największym wrogiem. Wystarczy pójść do urzędu, do sanepidu, do skarbówki, gdziekolwiek kobieta zawsze utrudnia kobiecie i chamsko się do niej odnosi mimo że petentka jest grzeczna. Za to do męża uśmiechają się w d.. włażą. Kobiety podkładają świnie kobietom ile mogą, w męskim świecie tego AZ TAK nie ma