Rafał Mroczek chwali się, że tanio kupił smażonego pstrąga: "TEŻ NA FAKTURĘ"

kaka 37 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

Ale o co chodzi, że Mucha to żenada? Zapłaciła za posiłek i miała prawo go skrytykować - takie jest prawo konsumenta, klienta itp. Ja rozumiem jazdę po niej gdyby odmówiła zapłaty albo została zaproszona za darmo. Ale za swoją kasę ma prawo wyrazić opinię. Ja też się nie awanturuję w knajpie, bo wiem, że jak danie wróci do kuchni to do następnego mi naplują. Jeśli jestem niezadowolona to też dodaję negatywną opinię w googlach i tyle. Płacisz masz prawo oczekiwać dobrej jakości - to chyba jest oczywiste?