Irena Kamińska-Radomska komentuje fochy Anny Muchy nad "bardzo średnimi" ostrygami: "Stawianie się w pozycji KONESERA"

Moim zdaniem nawet chwalenie czasami może być uznane za niegrzeczne, ponieważ jest to stawianie się w pozycji konesera - stwierdziła Irena. A czy Pani Anna Mucha nim jest? Tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, krytyka zawsze, mocno podkreślam, zawsze powinna być kierowana bezpośrednio do osób, które na nią zasługują. Czyli jeśli coś było nie tak, powinno się to powiedzieć w cztery oczy kelnerowi, który obsługiwał aktorkę.

Zdaniem Kamińskiej-Radomskiej Anna próbowała przekonać internautów, że w dziedzinie kulinariów jest ekspertką, która zna się na rzeczy, bo przecież "liznęła" wielkiego świata. No i "napisała" książkę o kulinarnych podróżach do Włoch, o czym chyba nie wszyscy pamiętają...

Jeżeli potrawy były nieświeże, to pani Anna rozchorowałaby się prawdopodobnie. Jeśli to była tylko krytyka, to bardzo nieodpowiednia do sytuacji. Smaki są kwestią gustu (...). Krytyka publiczna to jest wynoszenie się, pokazanie się ze strony znawcy. "Ja tu będę krytykować, mam cudowne podniebienie i takie smaki z Krakowskiego Przedmieścia mi nie odpowiadają". Nie znam sytuacji rzeczywistej związanej z panią Anną, ale tak po prostu nie powinien zachowywać się klient.