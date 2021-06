Irena Kamińska-Radomska wypowiada WOJNĘ mężczyznom w krótkich spodenkach: "TO NIE WYPADA"

Odnosząc się do tych krótkich spodenek, chciałabym powiedzieć, że tradycyjnie w rodzinie królewskiej, chłopak do pewnego wieku, tj. chyba 9 lat, nawet musi nosić krótkie spodenki. Nie może nosić długich. Dopiero wtedy, kiedy staje się młodzieńcem, może sobie na to pozwolić. Kiedyś chłopcy po prostu marzyli o tym, żeby nosić długie spodnie, jak ojciec czy starszy brat - mówi w rozmowie z serwisem.

Mój mąż zakłada takie spodnie za kolano na golfa, to jest typowy ubiór do tej dyscypliny. Natomiast, tu warto wspomnieć, że rodzina królewska, kiedy nieżyjący już książę Filip, zabiegał o rękę królowej Elżbiety II, wtedy jeszcze księżniczki, został zabrany na przejażdżkę konną i on miał długie spodnie, a powinien mieć takie specjalne do kolan. Są pewne kanony i książę Filip został za to skrytykowany - wspomina z rozrzewnieniem doktor Irena.