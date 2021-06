Irena Kamińska-Radomska MIAŻDŻY stylizację Hailey Bieber ze spotkania z Macronem: "Przesadziła. Gołe ciało do pasa z przysłoniętym biustem"

Spotkanie z parą prezydencką to bardzo duże wyróżnienie. Doradcy powinni jednak podszepnąć, że wypada ubrać się we właściwy garnitur. Powinien być szary w ciągu dnia, lub granatowy. Dodatkowo Justin Bieber miał rozpiętą koszulę i zawieszone koraliki, i do tego te biało-niebieskie trampki. Jest to lekceważące - stwierdziła mentorka z "Projektu Lady".

Żona również przesadziła. Jak można być tak roznegliżowanym podczas spotkania z parą prezydencką? To było zaproszenie do prezydenta i tutaj należy dopieścić dress code, czyli w przypadku mężczyzny jest to stalowy lub granatowy garnitur, biała koszula zapięta na ostatni guzik plus krawat i buty czarne, wiązane. Kobieta powinna być ubrana w sukienkę, garsonkę lub spodnie, zakrywające ciało. Jeżeli wybierzemy spódnicę, musimy założyć rajstopy, tutaj były to sandałki i gołe ciało do pasa z przysłoniętym biustem. Dla mnie to szok - przyznała.