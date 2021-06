Pobożna Hailey Bieber otwiera się na temat małżeństwa z Justinem Bieberem: "Gdyby nie WIARA, nie bylibyśmy razem"

Hailey Bieber niedawno po raz kolejny otworzyła się na temat związku z Justinem . Okazją do wnurzeń stał się najnowszy wywiad dla Yvonne Orji w internetowym cyklu "A Conversation With".

Ciągle pytają mnie: "Co według was jest najważniejszą rzeczą w waszym związku? Jesteście tak szczęśliwi...”. A ja na to: "Nasza wiara". To, w co wierzymy. Gdybyśmy jej nie mieli, nie byłoby nas tu, nawet nie bylibyśmy razem - stwierdziła celebrytka.