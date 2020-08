Zachwycone mentorki Irena i Tatiana rozpływają się nad przemianą "lady" Patrycji: "Wyszła na prostą, jest ZUPEŁNIE INNĄ OSOBĄ"

Patrycja Wieja pokochała ścianki: "Założyłam firmę, ale nie rezygnuję z mediów"

Patrycja jest kompletnie inną Patrycją. My też nie możemy oczekiwać, że młode dziewczyny, które przychodzą do "Projektu Lady", żeby się nauczyć, jak zachowują się współczesne damy, wyjdą z tego projektu, będą chodzić w długich spódnicach i mundurkach. To bardziej chodzi o to, żeby one miały umiejętności, żeby miały wybór. Patrycja jest dziewczyną, która skończyła szkołę, otworzyła firmę i włożyła nieziemską pracę w swój rozwój. A to, że jak wiele dziewcząt lubi się pokazywać, wyglądać atrakcyjnie i kobieco to jest przynajmniej z mojego punktu widzenia bardzo naturalne. Ale ja pamiętam Patrycję i moment, w którym ona weszła i w niczym ta dzisiejsza Patrycja nie przypomina tamtej Patrycji - rozpływała się nad protegowaną.