Wzruszona Małgorzata Rozenek celebruje koniec zdjęć do nowego "Projektu Lady": "Mam poczucie uczestnictwa w czymś SZCZEGÓLNYM"

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek wyraźnie zżyła się z programem, który dał jej dodatkowy zastrzyk medialnej rozpoznawalności. Celebrytka pełni w nim funkcję mentorki, a obok niej poczynania problematycznych uczestniczek oceniają Tatiana Mindewicz-Puacz i Irena Kamińska-Radomska . Co ciekawe, tym razem na czas zdjęć Małgosia przeprowadziła się nawet do pałacu w Rozalinie, a wszystko w związku z szalejącą pandemią koronawirusa .

Metamorfozy uczestniczek "Projektu Lady". "A jak zmienią mnie na paszteta?"

Zdjęcia do nowego sezonu Projektu Lady trwały już od kilku tygodni, a w czwartek odbył się jego wielki finał . Małgosia postanowiła więc wykorzystać okazję, aby podzielić się ze światem swoimi refleksjami i podziękować całej ekipie realizującej show. Jak sama twierdzi, piąta edycja programu będzie "wyjątkowa" .

Cóż to był za wieczór... Magia... Bajka... Wczoraj odbył się finał piątej edycji "Projekt Lady". Wyjątkowy sezon, w którym moje prywatne szczęście mieszało się ze światowym strachem. To wszystko sprawiło, że to był wyjątkowy czas. Dziewczyny - wyjątkowe, zadania szczególne, refleksja o wiele głębsza. Będzie mi brakować całej ekipy, z którą od lat tworzymy pracową rodzinę - zapewnia celebrytka.