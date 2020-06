TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek wraca na plan "Projektu Lady" DWA TYGODNIE po porodzie: "Zabrała ze sobą CAŁĄ RODZINĘ"

masakra 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Wiadomo, kasa musi sie zgadzac. A tak poza tym, to teraz do 18stki henia bedziecie kilka razy dziennie o niej pisac? bo jak tak, to ja spadam z tego portalu. chcialabym sobia ja ogladac, to poszlabym na jej insta.