Stęskniony za synkiem Radosław Majdan pozdrawia z pracy i wyznaje: "Niełatwo było ZOSTAWIĆ HENIA" (FOTO)

Ludzie strasznie się nie szanują, ze tak się entuzjazmują na insta tym noworodkiem Rozenek i Majdana, serio, to takie dla was ważne? Ze musielcie im pisać, jacy są świetni, piękni itp, a swoim rodzicom, siostrze, bratu tez tak slodzicie, to są przecież obcy ludzie dla was, mający was w poważaniu głębokim, ludziska szanujecie się i cieszcie się ze komuś z rodziny coś fajnego się zdarzyło a nie obcym ludziom....