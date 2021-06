Justin i Hailey Bieber spotkali się z Emmanuelem Macronem! Piosenkarz snuł się po Pałacu Elizejskim w niebieskich tenisówkach... (ZDJĘCIA)

Prawda 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Amerykańska klasa.. ona tak rozebrana że praktycznie wszystko i widać A ta sukienka spódnica niewiele zostawia do wyobraźni. Włosy na zrobione tragicznie wygląda tak jakby nie była ich co najmniej przez tydzień, jeżeli chodzi o Justina w ogóle już chyba nie wypowiem się bo wygląda tragicznie w tych trampkach... I rozumiem że to są idole ówczesnych nastolatków ? Dają jakby szli na jakąś randkę do restauracji ale na pewno nie jak na spotkanie z prezydentem czy oni w ogóle mają jakąkolwiek klasę albo tak czy wiedzą co to jest słowo elegancja.