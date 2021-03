Ciąg dalszy tulumskiego "horroru" Rafała Maślaka: "Zamiast zwiedzać, PŁACIMY MANDATY"

Kilka dni temu mięśniakowi udało się ściągnąć na siebie uwagę mediów, gdy podzielił się z internautami swoim wakacyjnym koszmarem. Nie dość, że na lotnisku okazało się, iż jego bilety do Tulum są nieważne (wciąż nie wiemy, jak mogło się to stać), to jeszcze po ciężkiej podróży poinformowano go o zgubieniu bagaży. Mimo to celebryta i jego towarzysze (w tym żona Kamila Nicpoń oraz Rafał Jonkisz z bratem) próbowali robić dobrą minę do złej gry i, nie bacząc na przeciwności losu, cieszyć się w urlopem w ukochanej przez celebrytów meksykańskiej miejscowości.