Anna Mucha GRZMI na matkę, która wiozła syna w aucie bez siedziska: "Pani jedzie w dobrym samochodzie. STAĆ JĄ na fotelik dla dziecka"

Pomponik pisze: Kurzajewski zrobił to dla Cichopek? Na ich ślub będą idealne. Osoba z otoczenia ujawnia prawdę Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek stali się aktualnie najgorętszą parą polskiego show-biznesu. Pikanterii całej sprawei dodaje fakt, że ponoć tych dwoje romansuje już od co najmniej trzech lat. Tak przynajmniej twierdzi była żona dziennikarza. Teraz głos zabrała bliska znajoma Kurzajewskich. Oto co wyjawiła... Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli posądzani o romans od co najmniej kilku miesięcy. Zaczęło się oczywiście od poinformowania opinii publicznej, że małżeństwo aktorki i Marcina Hakiela dobiegło końca. Potem tancerz zaczął sugerować, że żona nie była mu wierna, prosząc w pewnym momencie o "więcej wolności", a potem okazało się, że "ta wolność ma imię". Wszyscy nieoficjalnie spekulowali, że chodzi o Maćka Kurzajewskiego. Sprawę do końca postanowiła w końcu doprowadzić Paulina Smaszcz, która nie mogła już znieść tego, że jej były mąż i nowa ukochana "żyją w kłamstwie" i ukrywają prawdę przed wszystkimi. Po serii ostrych komentarzy w sieci, Kasia i Maciek zdecydowali, że faktycznie czas potwierdzić plotki. No i się zaczęło, bo od tamtej pory nie ma dnia, by media plotkarskie nie donosiły o kolejnych rewelacjach z ich życia. A trzeba przyznać, że faktycznie dzieje się sporo. Cichopek i Kurzajewski: Kulisy ich romansu. Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać bliska znajoma Kurzajewskich, która w rozmowie z "Na Żywo" potwierdziła słowa Pauliny, że faktycznie mąż zdradzał ją od 2019 roku. Żona Maćka zresztą dość szybko miała zacząć przeczuwać, "co się święci". Paulina Smaszcz wyjawia prawdę o małżeństwie z Kurzajewskim . "Wiedziała, że Maciek się zmienił. Zaczął dbać o siebie, ubierać się w młodzieżowe ciuchy, zafundował sobie hollywoodzki uśmiech" - wyjawiła znajoma. Sama Smaszcz w rozmowie z "Na Żywo" stwierdziła z kolei, że jej małżeństwo faktycznie przechodziło trudne chwile, ale nic nie było jeszcze stracone. Wtedy jednak pojawiła się Cichopek... "Kasia była kroplą, która przepełniła czarę" - wyznała z żalem Smaszcz. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec zmian w życiu Kasi i Maćka. Pojawił się bowiem temat, że być może tych dwoje spróbuje powalczyć o ślub kościelny, a wcześniej o rozwód kościelny. Pokazali już bowiem podczas wyprawy do Izraela, jak mocno są wierzący. Na pewno wcześniej odbędzie się komunia święta córki Kasi. Ostatnio paparazzi spotkali bowiem Cichopek i Helenkę podczas wizyty w świątyni, gdzie odbywało się spotkanie organizacyjne. Na tej ważnej uroczystości zjawią się z pewnością Marcin Hakiel z nową wybranką oraz Katarzyna z Maciej i jego "hollywoodzkim uśmiechem".