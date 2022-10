Największe KONFLIKTY w show biznesie: Kinga Rusin i Małgorzata Rozenek, Maffashion i Jessica Mercedes. Niektóre spory finał miały w sądzie (ZDJĘCIA)

Coraz częściej celebryci zamiast stanąć oko w oko, by rozwiązać konflikty, wolą wymieniać złośliwości się w komentarzach i urządzać "bitwy" na oświadczenia. Tak było w przypadku fit gwiazd - Qczaja i Ewy Chodakowskiej. Trener wściekł się na trenerkę wszystkich Polek za to, że ta uważa się za prekursorkę w tworzeniu tanecznych treningów. Przypomnijmy, że najpierw zarówno Ewa, jak i jej fani zarzucili Annie Lewandowskiej kopiowanie pomysłu Chodakowskiej, co nie spodobało się Qczajowi. Trenerowi puściły nerwy i na InstaStory obwieścił, że tak naprawdę to on wymyślił taneczne ćwiczenia.