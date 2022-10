Qczaj ATAKUJE Ewę Chodakowską po jej słowach o wyznaczaniu FIT trendów: "Co ty KU*WA nie powiesz? Trendowniczka NARODOWA"

Anna Lewandowska niedawno pochwaliła się na Instagramie, jak pląsa po parkiecie z instruktorem, oddając się zmysłowym tańcom. Przy okazji fitnessiara zapowiedziała, że być może już wkrótce kocie ruchy włączy do swoich treningów, by urozmaicić nieco sportowe wyzwania w jej apce. Chwilę wcześniej o takim samym zamiarze poinformowała Ewa Chodakowska, a fanki dwóch królowych fitnessu zaczęły spierać się ze sobą, o to, która z ich "guru" jako pierwsza wpadła na ten pomysł.

Dziś to samo pojawiło się u Chody; Dopiero wymyśliła to Choda te treningi taneczne; Bez kitu, ktoś tu od kogoś zgapia; Myślałam od dawna, że to przypadek, ale jednak… - pisały pod nagraniem "Lewej" fanki Chodakowskiej.

Nie zabrakło też głosów, że Ewa nie opatentowała żadnych treningów tanecznych. Głos w sprawie postanowiła zabrać sama "Choda", która jak lwica broniła swojego pomysłu, twierdząc, że "wyznacza nowe trendy".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Kurzopki" i kulisy rozstania Warnke ze Stramowskim

Wczoraj zapytałam Was, czy nagrać trening taneczny… Pod rolą zostawiłyście 1000 komentarzy na "tak". Postanowione, będzie FITDANCE. PS. Tak, tak, dotarły już do mnie wieści. I co ja na to? Lubię wyznaczać nowe trendy - wypaliła na Instastory.

Teraz do całej dramy dołączył Qczaj, który na przekór obu paniom stwierdził, że to jemu należy się palma pierwszeństwa, bo to on już wcześniej wpadł na pomysł, by powywijać bioderkami i włączyć taneczne ruchy do swojego programu treningowego. Sportowiec nie krył rozgoryczenia, niewybrednie odpowiadając "trendowniczce" Chodakowskiej. Trener opublikował nagranie na Instagramie, na którym to wygarnął koleżance po fachu.

I ona mi mówi - "no to postanowione. Będzie fit dance. Tak, tak, dotarły już do mnie wieści. I co ja na to? Lubię wyznaczać nowe trendy". Co ty ku*wa nie powiesz? Trendowniczka - rozpoczął na Instagramie.

Qczaj opublikował archiwalne nagrania z października 2022 roku, na których to pokazywał taneczne lekcje z Pauliną Biernat z "Tańca z Gwiazdami".

Nie mogłem tego przemilczeć, bo się wkurzyłem. Wkurzyłem się, bo z Paulinką włożyliśmy w to mnóstwo pracy, a ktoś po prostu, tylko dlatego, że ma większą moc przebicia, uzurpuje sobie prawo do powiedzenia: "Ja wyznaczam nowe trendy". No tak, ty wyznaczasz zawsze nowe trendy. Generalnie wszystkie trendy w tym kraju ty wyznaczasz, trendowniczko nasza narodowa - mówił zdenerwowany Qczaj.

Na potwierdzenie swoich słów Qczaj opublikował jeszcze kilka "dowodów", na których to udowadniał, że on pierwszy hulał po parkiecie, prezentując taneczne umiejętności wraz z podopiecznymi.

Myślicie, że fitnessiara Chodakowska odpowie na jego zarzuty?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.