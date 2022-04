Joanna Krupa podsumowuje karierę Małgorzaty Leitner: "Wykorzystała ten sukces, który miałyśmy razem, NA SWOJE KONTO" (WIDEO)

Nasza mama to ogląda. [Karolina - przyp. red.] jest troszkę spięta, mnie byłoby na pewno ciężko. Nie jestem piosenkarką. To nie jest z mojej branży, to nie chcę za bardzo krytykować. Menadżerka nie mówi, co powinnaś robić. Każdy ma swój mózg. Ja nie zgodziłabym się na ten program, bo nie mam głosu. Jako juror - ok, bo umiem powiedzieć, czy ktoś ładnie śpiewa. Ona nie ma 10 lat, nikt nie ciągnie jej na siłę. To jest ciężki program.