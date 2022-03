Edyta Górniak KOLEJNY RAZ uderza w Justynę Steczkowską: "POGRĄŻYŁAŚ KOLEGÓW z branży. To rozgrywka, a nie czystość intencji"

Na te rewelacje postanowiła zareagować Justyna. 49-latka wprost zarzuciła koleżankom z branży kłamstwo i obstając przy swoim, stwierdziła, że ponoć otrzymały one za udział w koncercie honoraria wyższe niż ona .

To jednak nie koniec, bo dwie godziny później na Instastories pojawiło się kolejne oświadczenie Edyty. Tym razem bezpośrednio zwróciła się do Steczkowskiej.

Droga Justynko , skoro ty publicznie atakujesz naszych kolegów z branży, to ja publicznie stanę w ich obronie. Pełnym sercem rozumiem twoją chęć zamanifestowania publicznie dobrych chęci, super. Jednak faktyczna czystość serca nie działa egoistycznie - zaczęła w swoim stylu uduchowiona artystka.

Swoją interesowną postawą dla dobrego PR-u pogrążyłaś zarówno swoich kolegów z branży muzycznej jak i prowadzących: reżysera, obsługę techniczną i samą telewizję publiczną, sugerując swoimi słowami jakoby wszyscy inni poza tobą, byli skąpi lub chciwi - kontynuuje. Jest to niezgodne z prawdą i niezgodne z etyką zawodową. I co ciekawe, obrazuje konflikty międzyludzkie, o których wspomniałam w czasie tego koncertu. Trochę szok - pisze rozczarowana postawą Justyny gwiazda i apeluje:

Wspierajmy się wzajemnie, bardzo proszę. Nie udawajmy dobrych, tylko w istocie bądźmy nimi. To duża różnica, Justynko. Pomagać jednemu, a w drugich uderzyć - to jest rozgrywka, a nie czystość intencji. Napraw to, proszę. Pokój nam wszystkim.