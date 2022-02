"Solidarni z Ukrainą". Justyna Steczkowska przekazuje dzieciom honorarium z koncertu: "Żeby znów mogły się bawić i wrócić do domu"

Dom to piękne miejsce dla nas wszystkich. Dlatego życzę wszystkim tym, którym przyszło żyć w owładniętym wojną kraju, żeby jak najszybciej i najbezpieczniej wrócili do domu, ale same życzenia nie wystarczą. Liczy się każda pomoc. Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby znowu mogły być dziećmi, bawić się, cieszyć i wrócić do domu - wyznała wyraźnie poruszona ze sceny.