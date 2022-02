TYLKO NA PUDELKU: "Solidarni z Ukrainą". TVP organizuje KONCERT WSPARCIA dla Ukrainy! Wiemy, kto na nim wystąpi

Tematem numer jeden we wszystkich mediach jest to, co dzieje się od czwartku na Ukrainie. Zareagować na rozpoczętą przez Władimira Putina inwazję zdążyło wiele znanych twarzy. Podczas gdy większość solidaryzuje się z naszym wschodnim sąsiadem, publicznie krytykując działania Rosji i udostępniając zbiórki mające pomóc Ukrainie, niektórzy są nieco bardziej "kreatywni".