"Solidarni z Ukrainą". Gwiazdy na koncercie Telewizji Polskiej: Maryla Rodowicz, Viki Gabor, Edyta Górniak... (ZDJĘCIA)

Nie mielibyśmy konfliktów ani wewnętrznych, ani w relacjach z najbliższymi, ani globalnych, gdybyśmy byli dla siebie dobrzy. Gdybyśmy byli dla siebie dobrzy, chcielibyśmy rozmawiać, słuchać siebie i chcieć siebie zrozumieć. To właśnie to piękno, dobro i łagodność, które tak wszyscy wyśmiewamy, dzisiaj straciło swój głos. Jeśli mamy pokój w sercu, to nie ma w nim miejsca na opętanie. Wzywam wszystkich dzisiaj do modlitwy, do jedności w modlitwie. Przypomnijmy sobie potęgę modlitwy. Jeśli nie teraz, to kiedy? Pokój nam wszystkim - mówiła.